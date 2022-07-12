疫下學生畢業憂失業　調查指近9成僱主請人重視經驗多於學歷

有不少應屆畢業生開始投身社會，惟在疫情影響下經濟受損，個別公司更需要裁員，令人擔心「畢業等如失業」。根據數據顯示，去年大學畢業生的失業率達2.9%，創下11年來新高，加上持大專學歷的人數增加，導致大學生求職難度愈來愈大。香港能仁專上學院今(12日)進行「2022終身學習孵化計劃」啟動儀式及發表問卷調查結果，了解僱主選擇本地畢業生指標，以及對計劃的看法。

進行調查的機構董事表示，調查結果反映比起相關學歷和學業成績，僱主更重視工作經驗，如學生具有相關崗位經驗會增加被錄取機會。調查顯示，近9成僱主在聘請畢業生時會重視「實戰經驗」而非其「學歷背景」，亦有近7成僱主表示未來半年會考慮聘請應屆畢業生，而最多僱主指考慮畢業生的三個因素分別是「掌握資訊科技的應用前景」，「與職位相關實習經驗」及「修讀相關學科」。

而曾聘請畢業生的僱主中，有超過一半(57.3%)僱主滿意其工作表現，亦有近6成僱主認為畢業生很快吸收工作知識及技能及資訊科技能力強。機構董事表示，雖然疫情下經濟不景，就業市場受壓，但畢業生不乏就業機會。香港能仁專上學院署理校長汪國成表示，終身學習孵化計劃能讓學生邊學邊做，學以致用，而現時計劃已獲得超過30間企業支持。有參與計劃的僱主表示，計劃為學生提供一個培訓及晉升階梯，在實習中學到的知識技能會與學校學到的知識相輔相成。