小鐵漢明早接受心導管手術　以「雷神」裝扮迎戰

患有先天性心臟病的5歲「小鐵漢」Kansas，自出生便已經歷多次大手術，期間曾因術後感染肺炎，歷經兩度洗肺並於深切治療部留醫多日，儘管多次出入「鬼門關」，但在家人的細心呵護下，Kansas性格仍然非常樂天，其媽咪亦經常將其活潑好動的一面於網上社交平台展示予大眾。其媽媽昨日(11日)亦於網上再次透露兒子近況，並期望網民為他集氣，指一身「雷神」裝扮的Kansas將要為自己的病患作戰奮鬥，但並不畏懼，而且懂得「苦中作樂」。據了解，Kansas明早將接受心導管手術，故需提早入院檢查。

媽媽在其社交專頁稱，已入院的小鐵漢「今次扮雷神去醫院」，又指因已自小經歷，令他對醫院所有程序不但毫不陌生，更懂「打完豆雙手不能太大動作」，又指他「喜歡苦中作樂的他勉強做個Dr Strange 施法動作」。對於兒子入院原因，她亦於文尾揭曉指「入手術室麻醉做檢查」，亦形容兒子非常「淡定」，並希望檢查報告「靚靚仔仔、順順利利」。

從其上載的多張相片可見，可見一面笑容的精神甚好，驟眼看與一般貪玩的小朋友無買，喜歡抱公仔；小小的雙手儘管裹上無數的紗布，但仍能向鏡頭展露笑容。而不少網民亦紛紛於專頁內送上關心及打氣說話，「小鐵漢一家加油」、「祝福您們一家」、「小鐵漢真係一個super hero」、又讚美Kansas「人仔細細既生命力好強」。