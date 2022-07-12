受訪者憂北部都會區發展受拖延　團體籲政府留意環保及當區民意

政府早前提出北部都會區發展計劃，有團體今日（12日）公布調查結果，發現絕大部分受訪者支持北部都會區發展計劃，認為能有效改善房屋短缺、提供創科發展空間等。政府曾指整個發展需時20年，但調查指部分受訪者認憂慮需要更長時，或長達致30年，況且環保團體和當區居民是發展北部都會區的最大挑戰。

北區青年商會會長陳春指今次問卷調查共成功回收了897份問卷，當中約72.6％（651人）為18-40歲。 問卷調查共包括了15條問題，其中「是否支持政府發展北部都會區？」的問題，有98%的受訪者表示支持。至於「對發展北都都會的看法」的多項選答題，就以紓緩房屋短缺問題為最多受訪者的選項，其次是提供創科產業發展空間。「針對北部都會區的十個行動方案」，全部受訪者認為最重要的方向是積極改善職住平衡，建設宜居宜業及可持續發展社區。

然而有部分受訪者對北部都會區能夠於中短期內完成發展不感樂觀，認為完成發展需時26年至30年。陳春指受訪者均認為環保團體及當區居民是發展北部都會區的最大挑戰。另外，政策協調不足、財政壓力、宣傳不足、生態保育等，都是受訪者認為發展北部都會區需着手解決的問題。他呼籲在發展北部都會區要留意環保方面及當區居民的意見，以免遇到阻力，並參考內地城市處理厭惡性設施的成功經驗，解決因發展而衍生的廢物廢料問題。在發展上，當局可考慮除了本地資金以外，引入內地資金如央企，國企等境外資本的參與，減輕北部都會發展的財政壓力。