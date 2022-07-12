獲批10年新專營權　龍運路線納入「九巴月票」

龍運巴士有限公司今日(12日)宣布，因政府已向龍運批出10年新專營權，明年5月1日起生效，又指在新一個10年專營權，九巴月票將涵蓋全部龍運路線，提供免費或車費折扣。龍運指盡管疫情反覆，營運前景並不明朗，但對香港前景有信心。

在新一個10年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍營運辦共53條路線，九巴月票持有人可每日10程免費乘搭以下路線：

16條對外線 (E31、E32、E32A、E33、E33P、E36、E36A、E36P、E36S、E37、E37C、E41、E42、E42C、E42P、E43)

6條通宵/夜間特別線 (N31、N30、N42、N42A、N42P、N64)；

3條旅遊線 (R8、R33、R42)；及

6條穿梭線 (S1、S64、S64C、S64P、S64X、S65)。

月票持有人可以27折乘搭以下路線：

13條機場及港珠澳口岸線 (A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A43、A43P、A47X) 及

9條深宵機場及港珠澳口岸線 (NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA37)。

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路線，乘客按上述安排乘搭龍運路線，將計算入每日任搭10程之次數內。