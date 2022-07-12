涉訛稱有份經手保單呃富衛22萬佣金　廉署起訴3人

廉政公署今日(12日)落案起訴3人，涉嫌藉訛稱當中2名保險代理經手處理數份保單，串謀詐騙一間保險公司佣金共約22萬港元。3人已獲准保釋，以待本周四(14日)分別在九龍城裁判法院及東區裁判法院答辯。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

3名被告分兩宗案件被落案起訴。其中黃秋蓥(25歲)及何幸清(28歲)同為富衛人壽保險(百慕達)有限公司前保險代理，楊純甄(53歲)則為富衛分行經理自行聘請的秘書，並非富衛僱員。黃秋蓥被控3項串謀詐騙罪名，違反普通法；何幸清及楊純甄則同被控一項相類罪名。案件發生於2018年12月至2019年6月期間。

黃涉嫌與他人串謀詐騙富衛，即不誠實地偽稱兩份保單申請確實由黃處理，而另外兩份報稱黃為經手代理人的保單申請，確實由相關保單持有人作出，導致富衛批准該4份申請，發放佣金。楊及何則涉嫌與上述分行經理串謀詐騙富衛，即不誠實地偽稱兩份保單由何處理，導致富衛批准兩份申請並發放佣金。廉署調查發現，富衛批准上述6份申請，並向黃及何分別發放佣金約15萬及約2.5萬港元，他們的上線經理就有關保單獲發佣金共約4.5萬港元。