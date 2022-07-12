研資局批逾3億撥款　資助肝癌精準治療等8項目

研究資助局今日(12日)公布2022/23年度主題研究計劃(第12輪)撥款結果，包括8份研究建議書獲批資助合共逾3.06億港元，其中2.7億港元由研資局提供，其餘3,600萬港元則由有關大學以配對形式提供。研究項目範疇涵蓋多耐藥性細菌、肝癌、鼻咽癌、碳中和、空氣質素管理、智能醫療等。研資局主席黃玉山稱，近年因應移民潮的確有人才流失，但同時仍有很多人才加入，包括一批有成就及經驗的學者，同時教資會更設立支援年輕學者的協作計劃，強調學術環境一切如常。

項目之一的「通過闡明關鍵機制及轉化研究成果以提高肝癌的臨床診斷和治療策略」，獲8,172.1萬港元資助。統籌項目的香港大學教授吳呂愛蓮表示，考慮到癌症之中的第3號殺手肝癌在本港高度流行，患者通常在晚期才發現確診無法接受手術治療，加上現有的免疫療法及靶向療法仍停留於「一刀切」的基礎上，未能做到精準治療，而且藥物費用昂貴，而該項目將為循證臨床轉化和應用提供更精準的治療策略，提高患者診斷及治療結果，保障患者健康的同時，避免負擔額外藥物費用，更有助減輕本港醫療負擔。

至於由港大副教授黃毅統籌的項目「阻變式存儲器上的邊緣人工智能芯片」，則獲得6,129萬港元資助，項目透過利用新興的憶阻設備進行記憶體算，於研發後把效能提高1,000倍，預計屆時可應用於各種日常生活的產品中。黃玉山表示，今年計劃亦首次以「一年期形式」，資助較高風險的港大鼻咽癌腫瘤微環境特徵研究。為融入國家發展大局，研資局最近亦檢討了主題研究計劃，將國家「十四五規劃」元素加入其中，故在獲教育局批准後，主題研究計劃下年度將新增「量子技術」及「集成電路」2個題目。