11款茶樓點心鈉含量較往年降　蝦肉燒賣鮮蝦春卷含量最高

食物安全中心早前從不同中式食肆和點心店，收集12款點心、共120個非預先包裝食物樣本及4款醬料樣本，移交食物研究化驗所分析。中心今日(12日)公布調查結果，發現各樣本中的鈉含量與過往同類研究比較有下降趨勢，惟部分點心如蝦肉燒賣、鮮蝦春卷等鈉含量相對偏高；個別同種類點心樣本的鈉含量差別頗大，反映業界有可能降低這幾款點心的鈉含量。

研究結果指，所有非預先包裝點心樣本，每100克食物含3毫克至680毫克鈉不等，而平均鈉含量為330毫克。相比中心過往曾進行同類研究的11款點心，是次有9款點心的鈉含量有所降低，反映本港市面點心的鈉含量呈下降趨勢。各款點心中，平均鈉含量最高的是蝦肉燒賣，每100克含590毫克鈉；其次是鮮蝦春卷，每100克含480毫克鈉；以及牛肉球，每100克含440毫克鈉。其中有5個蝦肉燒賣和兩個鮮蝦春卷樣本的鈉含量屬高水平，每100克鈉含量高於600毫克。另一方面，平均鈉含量最低的點心則是淨腸粉，每100克含66毫克鈉；其次是牛肉腸粉，每100克含160毫克鈉，以及叉燒腸粉，每100克含180毫克鈉。

中心提醒市民，進食點心時佐以醬汁，鈉攝取量可上升超過兩倍，顯示加上醬汁的點心鈉含量會進一步增加。發言人補充，鈉是維持人體機能正常運作的必要元素，惟進食過多鈉可能會增加患上高血壓的風險，所以建議市民留意點心的鈉含量、嘗試要求食肆把點心與醬料分開送上，並於進食時先嘗一嘗食物的味道才決定要否蘸醬料，或適當減輕醬料分量，及購買預先包裝點心時參閱營養標籤，揀選鈉含量較低的產品。