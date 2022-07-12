餐飲集團高層被勒索案　已婚女被告供稱被事主奪初夜

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，今（12日）在區域法院續審。被告黃莎莎今選擇作供出庭自辯，稱於2020年底入職事主名下一公司，及後在2021年1月中與事主成為情侶，約一個月後，兩人到黃金海岸酒店午餐和慶祝她生日，惟事主其後帶她到酒店房間及性交。被告稱她當時不情願，事後感到憤怒和徬徨，哭稱「因為我真係未試過㗎！」，又解釋沒有報警，因為「如果我報警，佢會好憎我，我會無左個男朋友。」

被告黃莎莎（32歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。被告作供表示她於廣東出生，9歲時來港。她於前年8月在父母要求下，與當時交往6年的男友結婚，惟2人關係不佳，指對方是「工作狂」，性格內向和不關心她。被告續指，她原任職航空業，但前年10月因受到疫情影響，經常要放無薪假，她便辭工於前年底到事主X名下一間新公司應徵，其後獲聘用。她與X在前年12月30首次相見，X主動找她聊天及講解產品，亦會接她放工和到黃金海岸酒店內的餐廳吃飯，2人於去年1月正式成為情侶。被告憶述X駕車送她回家時，在車內向她表白，稱「做佢一世情人，做佢背後女人」，被告又指當時X稱與老婆沒有任何關係，更許下很多承諾，因此被告最終答應X。被告指「因為我都愛佢，我答我願意」。被告又提到擇偶條件，稱要成熟穩重、能夠保護她，形容X風趣幽默，很呵護和關心她，又指其丈夫「鵪鶉」。

被告續指，去年2月20日，她和X到黃金海岸酒店午餐和慶祝她生日，期間2人有喝酒，她感到少少暈眩和頭痛，X其後帶她到酒店房間，將她推倒在床上。被告稱「我唔想咁快有性行為，但佢太大力㩒住我，我反抗唔到」，她事後感到憤怒和徬徨，哭稱「因為我真係未試過㗎！」，又解釋沒有報警，因為「如果我報警，佢會好憎我，我會無左個男朋友。」被告又指她事前從沒和丈夫性交，因為丈夫一直沒有提出，但在去年3月，她亦與丈夫性交，「因為我驚同X有BB，唔知點同丈夫同屋企人交代。」辯方又向被告展示一系列她和X的照片，被告稱是想留下開心回憶，無意用來勒索，亦不曾向其他人展示。

案件編號：DCCC 1146/2021