公務員劃一加薪2.5%　局方將壓縮工作時間　下月底出新糧追補薪金

公務員事務局今日(12日)公布，行政長官會同行政會議決定在2022至23年度，劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬2.5%，生效日期追溯至2022年4月1日。局方表示將會盡快處理公務員薪酬調整的工作，並大幅壓縮工作時間表，希望在8月向公務員發放調整後薪金和追補薪金。

公務員事務局發言人提到，政府十分理解同事對今年薪酬調整的關注，因此決定盡快處理公務員薪酬調整的工作，並大幅壓縮工作時間表，於明日(13日)向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報後，爭取在本立法年度會期結束前將薪酬調整建議提交立法會財務委員會考慮，以期在8月向公務員發放調整後薪金和追補薪金。

另局方已將今年薪酬調整決定通知4個中央評議會的職方代表和4個主要跨部門公務員工會的代表。有見及職方代表在今年薪酬調整過程中提出的意見，局方會邀請薪酬趨勢調查委員會在進行下年度調查前按機制檢討調查方法，並在過程中徵詢職方意見。又強調政府重視與公務員團隊的合作，亦會向社會各界如實反映公務員在不同範疇的貢獻，以期大眾公平公正地審視公務員團隊的表現。