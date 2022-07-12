9人違防疫規例被控　其中1人涉盜竊法辦

澳門新冠肺炎疫情持續，當地工商行業活動昨日(11日)起暫時停工7天，並規定成年人外出時須佩戴N95或KN95口罩，但仍有人被發現未遵守規例。澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，由今日凌晨(12日)零時至下午3時，當地警方共作出850宗勸喻工作，大部分因為沒有戴口罩、吸煙及在戶外運動有關，另作出9宗檢控涉嫌違反防疫規例個案。此外，交通事務局指，巴士今早共開出9,500班次，49人被發現不符合資格被拒絕上車，當中大部分無法出示許可證。

在昨晚約10時及今早11時，當地執法人員分別在氹仔單車徑及青洲河邊馬路，截獲2名正在做運動的男子，分別為內地及澳門居民，年齡分別為51歲及59歲男子，其中1人更未有佩戴口罩，他們承認在現場進行運動，人員在現場即時判斷其行為違反防疫規例，2人將被提起檢舉程序。同日下午約12時05分，1名年約20多歲男子因吸煙且沒有佩戴口罩被截獲，他持外地僱員身份認別證。

另外，今凌晨約1時47分，警方接報關閘1間便利店發生盜竊事件，警員到場後在馬場大馬路截獲1名疑似作案者。經調查，犯案人士為年約20多歲持往來港澳通行證的內地男子，被截獲時沒有佩戴口罩，他承認曾先後2次盜取上述便利店的貨物，涉嫌違反違反防疫規例及「盜竊」罪，案件將移交檢察院偵辦。