女子禮賓府外縱火　因精神問題脫罪但仍被判監管治療令

患思覺失調的27歲無業女子，去年9月在禮賓府外企圖點燃一罐能量飲品，且手舞足蹈跳舞及腳踢禮賓府外牆。警員試圖上前制服她時，被她打中面部及額頭。她事後被控企圖縱火及襲警2罪，她不認罪受審，今年5月被裁定因她精神錯亂、無犯罪意圖而無罪。不過根據法例，法庭仍要考慮頒令跟進被告的情況，因此裁判官下令為她索取一系列報告。案件今日（12日）在東區裁判法院再訊，裁判官採納社會福利署報告建議，向被告頒下監管及治療令，期限為12個月。

27歲無業被告尹秀君，被控於2021年9月9日，在禮賓府外無合理辯解企圖縱火損壞禮賓府，以及襲擊一名女警。裁判官今表示，2份精神科報告均指被告病情有好轉，被告可以於精神科門診進行治療。而社會福利署報告則指被告的抗壓能力不足，對自身病情認知不足，並建議法庭頒下監管及治療令，期限為12個月。裁判官最後遵從此建議，判處監管及治療令。

判決後辯方申請由控方支付訟費，控方指辯方此申請理據不充分。裁判官則指，控方已證實被告有做出犯法行為，惟法庭因被告的精神理由作出特別裁決，裁定被告無罪。裁判官指這與一般罪名不成立的裁決不同，因此拒絕辯方訟費申請。

案件編號：ESCC 1979/2021