恒大9月推國安法選修課程　移民潮下1年級新生反升16%

文憑試(DSE)放榜在即，恒生大學校長何順文今日(12日)會見傳媒時表示，校方今年初在新聞及會計系課程引入國安內容，涉及國安法的選修課程將於9月新學年推出，他又透露恒大1年級生的申請，在移民潮下「逆市」升16%至3,000人。

何順文指出，恒大將於2022/23學年推出全新設計的憲法、基本法及國安法課程，供全校學生選修，強調有關計劃是校方自主決定，又指無收到政府特定要求。被問及為何未有將國安教育內容轉為必修科，何稱，因轉必修科需要較多教師，但會視乎反應「開多1、2年再睇係咪當畢業要求」，由於校內未有相關範疇專家，課程初期先由校外法律界人士授課，逐漸發展成由校內教師自行授課。

另一方面，何又指恒大目前已收到近6,000人報名，人數與去年相若，當中包括近3,000人屬1年級新生，按年上升16%，餘下近3,000人為高年級入學申請。至於外地生方面，他指校方亦接獲近1,200名外地生申請，涉及內地生及外國學生，惟由於恒大堅持提供住宿予外地生，受宿位限制，故外地生收生目標仍維持去年的150人。被問到學生及教職員流失情況，何指過去半年學生流失率仍然偏低，並笑言「唔係值得擔心嘅現象」。至於教職員方面，本學年則涉23名教學人員離職，校方分析原因，有9人移民，佔40%，餘下涉及正常退休(17%)、轉校(13%)及個人家庭原因(30%)，形容離職教師總數低。