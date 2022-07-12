販毒冤案師爺大狀涉妨礙司法公正　押後8.25再訊

高院上訴庭去年判1名企圖販毒罪成被告上訴得直，在撤銷上訴人定罪之餘，更批評律政司「放生」嫌疑更大的同案人士，又質疑原本代表上訴人的律師團隊有將罪責推給其客戶之嫌，以換取另1名同案人士撤控。其後警方拘捕涉嫌唆擺上訴人認罪的師爺及大律師，控告2人串謀妨礙司法公正罪。案件今午（12日）在區域法院再提訊，涉案師爺透過大律師申請暫緩答辯，以待索取控方文件；女大律師則擬不認罪。案件押後8月25日再訊，涉案師爺續還押。

首被告陳強利（58歲、退休人士）今天透過代表大律師，申請暫毋須答辯，以待進一步索取控方未被使用文件；陳今天沒有保釋申請。控方則回應指，相關文件會在一星期內交給辯方。次被告張曉惠（33歲、大律師）的代表大律師則表示張已經準備好答辯，但得悉陳仍須索取文件，故保留答辯。法官高勁修問及張的意向，辯方透露張擬不認罪。

控罪指，2名被告於2017年1月27日至2017年11月21日期間的若干日子，在香港與馬家健和其他人一同串謀妨礙司法公正，即就刑事案件TWCC 2496/2016，虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，以及聲稱洪智謙並不涉及於上述相關案件。

案件編號：DCCC 37/2022