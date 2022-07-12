6月中小企業務回軟　飲食零售業跌幅明顯

中小企業務按月下跌，政府統計處今日(12日)發表6月份中小型企業業務狀況按月統計調查，業務收益的現時動向指數從5月在收縮區域的48.6下跌至6月的46.3，而未來1個月，即本月的業務收益展望動向指數為50.1。港府指中小企整體營商氣氛在6月回軟，零售及飲食業尤其明顯，但仍然遠比第一季時為佳。中小企本月營商情況的預期也輕微轉弱，但仍維持在擴張區間。整體就業情況大致平穩。

若按行業分析，大部分行業的業務收益現時動向指數，在6月較上月有不同程度的下跌，特別是飲食業，從58.4下跌至50.0，而零售業則從49.4下跌至43.4，而商用服務業則有輕微升幅。至於進出口貿易業方面，新訂單的現時動向指數從5月的46.6上升至6月的47.4，而本月的新訂單展望動向指數為49.7。

政府說，環球經濟前景轉差將進一步壓抑外向型行業的氣氛，而本地營商環境則視乎本地疫情。調查涵蓋就業人數少於50人的中小企，統計處收集意見後編制動向指數，指數高於50表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。