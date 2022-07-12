今增2769確診　包括211宗輸入　多16人疑染BA.4或5

本港新冠肺炎疫情未止。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(12日)新增2,769宗確診，包括211宗輸入個案，另昨日(11日)多一名94歲女患者離世，她已接種兩針疫苗。再多2間安老院舍及2間殘疾院舍出現新個案，每間都有一名院友確診。今日收到369宗學校呈報確診，來自285間學校，當中有7間學校疑有爆發，涉疫的個別班級須停課一周。

輸入個案中，135宗在機場找到，57宗於檢疫設施中發現，另有19宗於檢疫後發現。本港今日新增30宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，當中有19宗源頭未明；另多16宗懷疑BA.4或BA.5本地感染，當中有7宗未找到病毒源頭。另針對深圳灣口岸有檢測確診旅客逗留，歐家榮表示稍後會有優化口岸感染的控制措施，包括考慮讓患者乘搭點對點交通工具進入隔離措施，另目前口岸每日只發現不多於5宗個案。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，目前有近千人在公共醫院留醫，部分非緊急服務已受影響。雖然公院已預備人手及病床，但無可避免非緊急服務要暫停，部分聯網已減少非緊急手術，預計如疫情再惡化，會有更多非緊急服務，尤其是日間服務、住院、非緊急服務都有調整。另截止本月10日，本港已處方超過33,800劑新冠口服藥。