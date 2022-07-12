多369宗學校呈報確診　7涉疫班別須停課一周

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(12日)公布，今早收到369宗學校呈報確診個案，來自285間學校，包括60間幼稚園，127間小學、91間中學，7間特殊學校；過去7日共有164間學校錄得2宗或以上個案，其中有7間學校被中心建議停課一周。

需要停課的7間學校班級包括東涌的匡智紹邦晨輝學校，該校一班B班一名老師確診，該班共7名學生；油尖旺的學之園幼稚園(凱帆薈)有一班發現8宗感染個案，包括3名老師，與其任教上下午班的PND及PNB班級亦有人確診，PND班有3宗個案，該班共28人，而PNB班則2人確診；北區的基督教香港信義會長懷幼稚園的K3D班14名學生中，有2人確診；沙田區的宣道會陳元喜小學5D班23人中，共3人染疫；灣仔區的香港日本人學校，則在S31班中發現4宗個案，該班共27名學生；九龍城區的九龍真光中學幼稚園部，17人班級K3A中亦錄有2宗個案；至於大角咀的世界龍岡學校劉皇發中學則有3宗個案，均來自3D班，該班學生人數為24人。

歐家榮指，學之園幼稚園(凱帆薈)共有8宗個案，最先出現的個案是其中一名老師，在7月7日出現病徵，並曾與兩名老師在課室內食午餐，估計是由該名最先出現病徵老師傳染另外兩名老師，導致傳播。