香港青年難題多　議員倡派高鐵車票返內地學習

香港青年發展困難重重，就業生活處處碰壁。立法會今日（12日）就此召開研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會，有議員建議向青年派發往返香港與內地的高鐵票，使他們學習內地文化；亦有議員稱青年不懂感恩，應學習貢獻社會。

議員鄧家彪先讚後彈，讚揚多個部門都派員出席，甚至有部份為署長級，但他批評「點解無社會福利署」。而鄧在會上亦為青年爭取一份禮物，即每年一張往返香港與內地不同城市的高鐵車票，感受大好山河，了解內地扶貧及環保的工作。民政及青年事務局局長麥美娟強調，並非沒有派社會福利署的人員，而是今日會議以局為單位，勞工及福利局則派了勞工處代表到場。

議員林琳稱現時很多學生畢業後先發覺，「原來讀果啲嘢喺依家呢個世界上唔喺咁易搵到工」，現階段無必要「揸實學生隻手」去指使他們應該走的路，反而是建議增加不同的工作種類，發揮他們的正面形象。

過去多次協助年青人走出困境的議員管浩鳴表示，當局提供的發展藍圖未有提及德育教育，並指年青人因缺乏此方面知識。管又指當局亦加強在國民身份認同及自豪感的解說。至於議員陳家珮就指香港青年普遍缺乏感恩的心，舉例政府致力解決青年「四業」問題，但青年能為社會貢獻什麼。

當局又回應指政府一直十分重視青年發展，致力協助青年解決「四業」，即學業、就業、創業及置業方面的困難，政府亦在2018年成立了青年發展委員會，由政務司司長擔任主席，負責加強政府內部的政策統籌工作，從而更全面並更有效地研究和討論青年人關注的議題。