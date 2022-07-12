確診數連日徘徊逾千宗　港府宣布延續現行社交距離措施

政府今日(12日)公布，由於近期香港每日新增個案在四位數字徘徊，現時留院接受治療的確診者亦接近1,000人。考慮到當前疫情發展，當局決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施，暫時不作放寬。將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為本月14日至27日。

所有餐飲及表列處所須在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下繼續營業，餐飲業務負責人在每天凌晨零時至上午4時59分，須繼續停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，每枱最多8人，可進行不超過120人的宴會活動。酒吧/酒館可於每天上午5時至翌日凌晨1時59分營業，每枱最多4人，顧客人數為處所容納量上限的75%。另戲院、表演場所、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制維持為處所容納量上限的85%。

而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止羣組聚集等要求亦將維持不變，除獲豁免者外，繼續禁止在公眾地方進行4人以上的羣組聚集；在符合相關要求的情況下，不超過30人的本地遊活動可繼續進行。政府會繼續密切監察整體疫情發展，審慎考慮下一階段的社交距離措施，務求在維持社會日常運作的同時，防範疫情反彈的風險。