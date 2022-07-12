女子疑抗生素過敏去世　死因庭開庭研訊

年輕母親因腹痛到荃灣港安求醫，等候進行切除朱古力瘤手術期間，疑因注射抗生素而引起藥物敏感，出現耳鳴、麻痹的副作用。翌日醫院為死者處方另一種抗生素，她更在數分鐘後出現呼吸困難及四肢麻痹，更一度心跳停頓，13日後不治。死因裁判法庭今天（12日）選出3男2女陪審員，並就事件展開研訊。死者男友引述港安醫院醫生曾向他表示，死者因藥物敏感引致窒息，而出現機率只有10萬分之1。

死者謝碧琪，終年34歲。她在2018年10月30日入住荃灣港安醫院檢查，發現有俗稱朱古力瘤的子宮內膜異位並有發炎情況，醫生為她處方靜脈注射抗生素及消炎止痛藥。死者於11月1日昏迷，延至11月13日在瑪嘉烈醫院離世。死者的同居男友王式俊作供指，死者自2018年9月開始表示腹痛，她先後見了2個女西醫，又做過檢查，但情況並無改善，於是在10月30日到荃灣港安醫院檢查，發現1顆直徑約5厘米的朱古力瘤，並排期3天後做手術切除，等候做手術時就要先處理炎症。10月31日晚上，死者透過視像通話告知王，自己有耳鳴、麻痹的情況，王又在電話見到醫生，醫生指翌日會安排轉藥。翌日早上港安致電王，指死者情況很嚴重，王趕到醫院後得知死者心跳一度停頓，約在2小時後回復。王續指，當時醫生向家屬交代，指死者因藥物敏感引致窒息，而機率只有10萬分之1。

荃灣港安醫院護士周靄兒作供指，她在10月30下午曾按醫生指示為死者注射抗生素益滿治（Invanz）及將消炎止痛藥服他靈（Voltaren）栓劑放入死者肛門，死者並無表示不適，醫院文件也無記錄死者有藥物敏感。護士曾雪雯的書面供詞稱，她在10月31晚當值通宵更，當時死者曾走入護士站，稱接受抗生素注射後右耳耳鳴，曾向藥劑師查詢，獲告知沒有資料顯示該藥物會引致耳鳴，醫生通知翌日會轉打另一種抗生素，當晚死者沒再表示不適。護士曾詠彤就指，她在11月1日早上7時50分為死者注射另一款抗生素羅氏芬（Rocephin），注射前曾向死者確認沒有藥物敏感，注射歷時2分鐘，期間死者並無異常，曾再將服他靈栓劑放入死者的肛門，約5分鐘後死者表示呼吸困難及四肢麻痹。她立刻通知主管范詩韻，范指示曾為死者戴上氧氣罩。曾記得死者當時血含氧量跌至只有82%，但神智仍然清晰。她在7時57分打電話通知醫生，醫生處方類固醇及抗敏感藥，並叫曾致電急診中心求助。其後曾去取藥，8時05分回到病床邊，見到急診中心醫生正嘗試為死者插喉，有護士為病人做心肺復甦，曾及范共3次詢問醫生，是否仍要為病人注射類固醇及抗敏感藥，但醫生沒有回應，然後曾被安排去做其他工作，沒再見過死者。

案件編號：CCDI-901/2018