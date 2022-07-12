新巴城巴料投資逾35億港元　提升員工設備興建新巴士廠

新巴、城巴將於2023年7月起合併，兩巴母企匯達交通今日(12日)指，是次合併開創了香港公共交通業的新一頁。未來10年，城巴將投資超過35億港元提升公共巴士行業的顧客體驗，將全面及持續提升員工設備、改善現有巴士廠及興建新巴士廠、以及購買新巴士及相應設備，為市民提供一個覆蓋全香港的完善巴士網絡。

匯達交通指，合併城巴及新巴專營權可更有效條配合提升服務水平，營運總裁李卓豪表示，未來會繼續與政府在巴士路線整合，開拓新路線方面緊密合作。針對疫情令乘客出行習慣有所改變，公司會抓緊機會擴展業務，開拓新機遇。李亦指，整合路線後期望提供更有效率及更密集的班次，強調在合併後不會有任何收費的調整。詳細會繼續與運輸署商討，亦會諮詢區議會及其他不同持份者意見，期望更配合市民出行習慣。

被問到是次合併會否有助城巴轉虧為盈時，匯達交通主席張堃指合併絕對有幫助，但仍然有很多不同因素影響，例如通脹、油價及疫情等。雖然過去幾年城巴有嚴重虧損，但現時已慢慢回復中，相信一些路線例如口岸及機場路線的盈利會慢慢提升。要真正令公司轉虧為盈，存在很多因素，例如何時恢復通關等。