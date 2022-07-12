攞脫跨代貧窮計劃　政府擬向學員派$5000

政府早前設立4個由司長及副司長領導的工作小組。由政務司司長陳國基今日（12日)主持「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」首次會議，他指小組以精準扶貧為務，推行計劃以助解決跨代貧窮問題。計劃將在社區和學校招募來自弱勢社群，尤其是居住在「劏房」的初中生，第一期設2000個名額，包含「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」3大元素。決定細節後，會爭取在下月內公布有關詳情，以開始招募友師和學員，並考慮在一年後優化計劃並推出第二期。

每名初中學員會獲配對一名義務友師，該友師將與學員分享人生經驗，安排參觀、工作影子計劃或其他活動，擴闊學員的視野，加強其自信，以積極正向態度定下個人目標。友師將幫助學員培養正確理財觀念，有效使用計劃就學員提供的財政支援，實踐他們的個人發展規劃。行動小組初步擬就每名學員提供5000港元的啟動資金，在友師的指導下使用，向個人目標進發；成功完成計劃後另發5000元港的獎學金，讓學員應用在計劃期間學會的理財觀念自行決定用途。

行動小組初步商定計劃的成效指標，同意應着重評估和比較學員於參與計劃前後，在自信心、責任感、設定目標和理財能力等多方面的變化和提升，為他們儲備能量，擺脫跨代貧窮。