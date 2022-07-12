港府擬留二百億　資助大學建醫療教學設施　料增近2000培訓學額

新冠肺炎疫情加上移民潮導致醫護流失，人手長期緊張，港府日前建議預留200億港元，用作進行短、中及長期工程項目，以提升及增加香港中文大學、香港大學及香港理工大學的醫療教學設施。醫務衞生局早前經諮詢有關大學、教育局及大學教育資助委員會後交代有關細節，其中，中大及港大的工程項目預期於2023年至2031年分階段完成，至於理大則暫未有完成時間表。3間大學合共預期將增加近2,000個醫療培訓學額。

根據資料，中大的中、長期工程項目將於大埔第39區興建1座教學科研綜合大樓，預期在2026年完成，另一項目則是在威爾斯親王醫院附近，為中大醫學院興建多用途教學大樓及附屬學生住宿設施，預料最快於2030至2031年分階段完成。當有關設施落成後，預期在硬件容量上最多可比2019/20年度增加135個醫科醫療培訓學額，以及100個護理學學額，合共235個。至於港大方面，所有工程項目預期於2023至2030年之間分階段完成，預計可增加225個醫科及護理學學額。

而理大在何文田斜坡興建的教學大樓完工後，除了一些地方配置為輔助和康樂設施外，其餘地方主要是用於康復治療科學系及眼科光學院的醫療教學用途，預期可為物理治療、職業治療及眼科視光學學科，分別增加545、399及328個學額，惟暫時沒有預計完成時間。政府將透過支援各項提升和增加醫療教學設施的工程，改善學生和教職員的學習和工作環境，強化硬件配套，從而提升大學的醫療教學質素及促進科研和醫療科技發展。