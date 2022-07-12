土地及房屋供應統籌組今召開首次會議　討論下半年工作計劃

由陳茂波主持的「土地及房屋供應統籌組」今日召開首次會議，討論未來的工作計劃。

由財政司司長陳茂波主持的「土地及房屋供應統籌組」今日（12日）召開首次會議，討論未來的工作計劃。陳茂波在會議上表示，土地和公、私營房屋的及時供應，以及到位的交通、基建、社福和文康設施等配套，關乎到市民的獲得感和幸福感。各成員必須以務實有為的態度，全方位推動土地及房屋供應，各部門務須加強統籌協調，精簡程序，進一步提速、提效、提量造地建屋，力促多元發展。

「統籌組」成員在會上討論了2022年下半年的工作計劃，涵蓋土地供應、交通運輸及精簡發展程序等議題。具體而言，發展局將盡快制訂未來十年每年可供發展土地（即「熟地」）的供應預測，並在9月向「統籌組」匯報，以便檢視各個造地項目由研究至土地平整各階段工作的進展，確保不同用地的供應適時到位。

此外，有關精簡法定程序的工作，發展局和環境及生態局將在9月向「統籌組」提交具體法例修訂的工作方案，包括《城市規劃條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》、《收回土地條例》、《環境影響評估條例》等，為如期於年底前向立法會提交條例修訂草案作準備。

對於涉及制度改善的工作，包括如何使「基建先行」的概念制度化，以及如何更有效統籌各政府部門用好土地提供社會所需設施，有關政策局會於第4季向「統籌組」提交建議。