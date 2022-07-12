未來5年公屋逾10萬單位落成　小組研提升供應量

由財政司副司長黃偉綸負責的「公營房屋項目行動工作組」（「行動工作組」），今日(12日)亦召開首次會議，會議上檢視未來10年的整體公營房屋供應，指要研究提升首個5年期單位供應量。

黃偉綸指在未來5年，即2022/2023至2026/2027年度，公營房屋的落成量大約是10萬多個單位，到第2個5年期，即2027/2028至2031/2032年度，落成量將大幅提升至超過23萬個單位，故「行動工作組」其中一項工作重點是研究如何提升第1個5年期的公營房屋供應量。由於第2個5年期的公營房屋興建量將會大幅提升，「行動工作組」會研究如何做好準備，透過不同方法增加整體建屋能力以應付需求。

「行動工作組」亦會探討進一步應用「組裝合成」及其他科技以加快興建公營房屋的速度。黃指由於興建公營房屋及相關設施涉及不同部門，「行動工作組」亦會研究如何透過加強不同部門的協作，並減省程序，以加快興建及落成公營房屋。「行動工作組」亦會制定務實的措施，例如透過分階段落成公營房屋，落實行政長官提出的「公屋提前上樓計劃」，讓公屋申請人可以盡快上樓。