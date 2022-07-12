因妻懷孕遺棄兩家貓　愛協發文怒斥冷血男

香港愛護動物協會今日(12日)揭露一則冷血遺棄家貓事件，一名男子由於妻子懷孕，決定棄養兩隻家貓。不過，男子攜同貓籠到訪愛協九龍中心，但職員要求他先向會方動物接收部查詢，疑因見棄貓不果且程序繁複遂離開中心。未料事隔10分鐘，中心從在外頭工作的清潔工反映，稱在鄰近油站的垃圾桶旁邊發現一個裝有兩隻貓的貓籠。經職員到場查看後，竟發現是該男先前攜同查詢的貓籠，其冷血行徑惹人髮指。

愛協在Facebook專頁交代事件經過，事發於上周四(7日)早上10時半，愛協職員得知事件後，經閉路電視確定棄貓者正是先前進入中心的那名男子，並在棄貓後頭也不回地逃向愛民邨方向。協會直斥：「籠內沒水沒糧，而當時天氣炎熱，室外氣溫最少有30℃，究竟是有多冷血絕情的人，才會將自己的寵物有如垃圾般棄掉？」所幸兩隻貓隻經獸醫檢查，身體狀況正常，不然或如網民留言，「(棄貓男子)會有報應，希望你將來畀人遺棄！」

其實，根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人士如採取或不採取行動而導致動物遭受不必要的痛苦，即可界定為虐待動物的行為，可判處罰款20萬港元及監禁3年。所以奉勸各位飼主將心比己，以同理心對待寵物。