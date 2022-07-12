旺角建築廢料被棄置路邊　當局派人巡查後翌日清走

本港垃圾圍城現象屢見不鮮，其中舊區常有發生。昨日(11日)再有讀者向東網投訴，指一大批懷疑建築廢料，被人棄置在旺角鬧市街頭，阻礙行車及行人之餘，亦嚴重影響市容。讀者又聲稱廢料堆積在路上多時，曾向有關部門投訴但未獲處理。

根據讀者提供的相片及影片顯示，該堆建築廢料被放置在砵蘭街43至45號兩間食肆對開的路邊，包括逾百袋以白色膠袋盛裝的懷疑石屎、床褥、紙皮、木櫃、布料、門框、木門等，霸佔了近一條行車線，部分廢料更被放在行人路上，市民走過都要側身而行。

東網記者就事件向有關部門查詢。其中，環保署表示於前日(10日)已接獲投訴，翌日下午派員到場調查，追查後發現該些建築廢料源自鄰近大廈一個正在裝修的單位，相關裝修負責人表示他們只是暫時將裝修廢料擺放於路邊，署方人員即要求負責人盡快清走有關廢料。署方於今日(12日)早上再到現場巡查時，發現原先擺放在該處的廢料已被清走，並稱會繼續派員到該處監察情況。另外，路政署指於昨午首次接獲1823轉介有關投訴，隨即派員到場了解，今日上午再次派人視察時，有關廢料已被清走。