74地方納強檢　油麻地澳牛及旺角T.O.P. LAB EAT上榜

再增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒,均被納入強檢名單,政府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲,要求於指定期間曾身處該個地方的人士,須於明日至後日(13日至14日)期間進行病毒檢測。

另外,截至今日傍晚6時,社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於薄扶林華富(二)邨、樂富德強苑、荃灣梨木樹邨及青衣長亨邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下:

1.馬鞍山錦英苑錦佳閣

2.馬鞍山利安邨利榮樓

3.鴨脷洲漁安苑瑚安閣

涉及多宗病例的地點如下:

1.油塘高翔苑高康閣

2.青衣長亨邨亨緻樓

3.旺角富榮花園1座

4.馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

5.元朗Park Yoho Venezia 2A座

6.大角咀柏景灣10座

7.馬鞍山新港城Q座

8.牛頭角彩盈邨盈順樓

9.樂富德強苑德賢閣

10.屯門兆麟苑寶麟閣

11.天水圍天耀一邨耀康樓

12.天水圍天逸邨逸湖樓

13.葵涌葵涌邨碧葵樓

14.馬鞍山富安花園7座

15.北角馬寶道77至79號康樂大廈

16.屯門青棉徑6號好發大廈

17.沙田好運中心柏林閣

18.觀塘翠屏(北)邨翠梓樓

19.上水皇府山5座

20.元朗Park Yoho Sicilia 1B座

21.深水埗荔枝角道135至137號康美樓

22.上水寶石湖邨碧玉樓

23.天水圍栢慧豪廷9座

24.大埔太和邨新和樓

25.秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

26.牛頭角彩福邨彩喜樓

27.大埔富亨邨亨昌樓

28.秀茂坪曉麗苑曉和閣

29.大埔明雅苑明昌閣

30.東涌逸東一邨雍逸樓

31.薄扶林華富(二)邨華翠樓

32.上水天平邨天喜樓

33.屯門兆禧苑順禧閣

34.將軍澳明德邨明覺樓

35.大埔嵐山6座

36.沙田愉翠苑愉歡閣

37.長沙灣幸福邨福日樓

38.牛池灣嘉峰臺1座

39.大埔宏福苑宏盛閣

40.將軍澳煜明苑煒明閣

41.大圍隆亨邨樂心樓

42.藍田德田邨德樂樓

43.天水圍天慈邨慈輝樓

44.屯門友愛邨愛智樓

45.將軍澳欣明苑欣蘭閣

46.鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座及低座

47.將軍澳彩明苑彩貴閣

48.牛頭角樂華北邨普華樓

49.沙田沙角邨雲雀樓

50.屯門欣田邨喜田樓

51.鰂魚涌南豐新邨8座

52.青衣長安邨安江樓

53.將軍澳怡心園5座

54.大埔富雅花園3座

55.牛池灣瓊山苑瓊碧閣

56.粉嶺華心邨華勉樓

57.荃灣梨木樹邨葵樹樓

58.旺角彌敦道700號T.O.P. This is Our Place 5樓502號舖 LAB EAT Restaurant & Bar

59.油塘大本型1樓112號舖 元気寿司

60.中環利源西街6至10泛海大廈低層地下6B至6G號舖 咪咪茶餐廳

61.樂富樂富廣場UG2樓U210, U211及U213號舖 Itamama Bistro

62.黃大仙黃大仙中心北館1樓N141號舖 亞萊泰

63.灣仔灣仔道128至150號明豐大廈1樓B舖 瑞士咖啡室

64.灣仔謝斐道110至116號美暉大廈地下 五星茶餐廳

65.樂富樂富廣場匯富坊 三和茶餐廳

66.鴨脷洲利東商場3樓6號舖 大家樂

67.鴨脷洲利東商場2期B1層103號舖 翠河燒味

68.旺角彌敦道576號和富商業大廈地下及1樓 九龍餐室

69.油麻地砵蘭街61至63號長盛中心地下 喜記路邊雞

70.油麻地白加士街47至49號地下 澳洲牛奶公司

71.紅磡黃埔天地美食坊2樓 逸逸居