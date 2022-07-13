入境處流動服務站走訪全港　助市民申請特區護照

新冠肺炎爆發至今已逾兩年，本港市民外遊機會大減，即使特區護照過期亦未有換新，自2020年至今年6月底，累計逾90萬人的特區護照過期而未換新護照。隨着近日不少國家放寬入境檢疫措施，入境處提醒市民盡早換新護照，更特別作出體貼安排，推出「特區護照流動申請服務站」，以宣傳車形式在未來兩個月走訪全港18區，專人協助市民即場遞交申請。助理處長(個人證件)樊曉聲呼籲市民如護照到期要早日更換，稱：「早換早享受，外遊唔使愁！」

服務站申請流程簡單快捷，市民掃描安心出行及量體溫後，有專人協助透過網上遞交申請。申請人只需攜帶自己有效的香港永久性居民身份證，使用自己手機或處方提供的平板電腦，先在網站輸入個人資料及上載數碼相片，或由入境處即場拍照；選擇領證地點後，確認申請及用信用卡網上繳交申請費後，申請手續便完成。確認書會以電郵形式發送給申請人。服務站亦設有投遞箱，市民可選擇以投遞方式遞交申請。同時，服務站會播放宣傳影片及備有宣傳單張。

樊曉聲表示，很多國家要求護照至少有半年有效期才准入境，故市民如計劃旅遊，應把握現在空檔時間及早申請或續期。兩個流動服務站於今日(13日)起投入服務至9月初，服務時間為每日上午10時至下午6時，首階段的服務地點及時間表會上載入境處網頁。每個服務站有4名人員，即可同一時間協助3至4人申請。處方已聯絡各區區議會，盡力為各區市民提供適切協助，並正分階段在智能身份證換領中心增設特區護照申請服務。處方亦鼓勵市民透過互聯網或入境處流動應用程式網上遞交申請，足不出戶隨時申請，亦可使用設於總部及入境處分區辦事處的「申請證件服務站」申請。

如未能在服務站完成申請，可先提交部分資料並儲存，稍後再完成，入境處亦特意設計了「提示咭」記下申請編號。樊強調：「只要係可以提醒同幫市民及早換護照嘅服務，我哋都會全力推行。」他稱，疫情爆發至今有逾90萬人的特區護照過期未換領新護照，現時流通而有效的特區護照則有逾520萬本。前香港代表花式滑冰運動員馬曉晴亦到場呼籲市民早日換護照。