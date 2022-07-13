44非本地醫生在港公院執業　醫管局冀人數2年可倍增

為紓緩醫護人手荒問題，公立醫院近年加大力度招請外地醫生來港。去年根據經修訂《醫生註冊條例》而成立的特別註冊委員會，早前承認50項認可醫學資格，開放外地培訓醫生在本港執業行醫。現時共有44名非本地培訓醫生在公院服務，醫院管理局期望在1至2年內，數字可增加1倍。

現時是屯門醫院麻醉科副顧問醫生的吳鋒奇，畢業於英國列斯大學醫科學位，曾在英國從醫14年。他於2020年初決定回港，並於2021年9月開始現職工作。他表示，選擇回港的最重要原因是家人，回港工作可讓他有更多時間照顧和陪伴家人。生活水準方面，他指出在本港當醫生的稅後收入，比在英國高，有助改善一家人的生活質素。對於在本港工作的體會，他表示「超出期望」讚許本港醫院為他提供很好的條件，包括讓他從事與其專業匹配的職位，使他能專注工作。在教學及行政層面上，他亦表示很高興能參與培訓初級醫生的工作，又可以參與籌備搜羅新藥物、保證儀器質素等統籌事項。

醫管局行政經理(醫療職系)鄧錦成醫生指，當局現正積極進行海外宣傳工作，包括舉行網上研討會、網上展覽、印製宣傳小冊子、建立網上互動平台，及於醫學期刊刊登廣告，期望吸納更多海外醫療人才為港服務。他又表示，醫管局歡迎任何專科及任何職級的醫生來港貢獻所長，即使是剛畢業的外地醫學生想來港發展，本地醫院亦樂意提供培訓，醫管局亦會為願意來港服務的醫生，提供最高6萬元的遷移資助。但他強調，醫管局會繼續優先招聘本地大學的醫科畢業生，也會持續努力挽留本地醫護人才。