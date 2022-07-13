新巴改頭換面　城巴推新措施

港島區巴士線重疊，且面對鐵路網絡擴展，新巴城巴去年已計劃重組及精簡區內約一半路線。運輸及物流局表示，兩巴在兩個不同的專營權下，難以推動相關重組工作，認為合併可為巴士公司規劃和營運帶來協同效應。城巴承認合併後將推出新措施，加強服務乘客。其中，合併後約兩年內，新巴巴士車身將會改以城巴式樣。

截至今年6月，新巴以約650輛巴士營運94條路線，而城巴（專營業一）則以710輛巴士營運98條路線，當中不計及短途或特別路線。當局指，兩巴合併有助於提高港島巴士網絡的營運效率，例如更靈活調配巴士車隊及人手，從而降低脫班率。合併同時能提升整體運作，如整合巴士車廠等共用設施及資源調配等，可免除繁重的行政和審計工作，有助改善財務可持續性。

為確保合併後巴士服務繼續適當而有效率，巴士公司指除了新巴將「改頭換面」外，現時新巴城巴的巴士站和站牌相距甚近，易混淆乘客，城巴將於今年第三季展開改善工作，預期2024年年底前完成。另外，巴士司機管理系統將於明年年底前引入，以監測車長的駕駛行為作改進之用。

翻查資料，新巴城巴去年度虧損逾2.6億元，而今年初疫情下月蝕約2,500萬元。匯達交通主席張堃昨表示，合併對業務轉虧為盈絕對有幫助，惟仍取決於多個因素影響，例如通脹、油價，以及何時恢復通關帶動口岸及機場路線收入等，「不能簡單說合併就能轉虧為盈」。