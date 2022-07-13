東方日報A1：城巴合併新巴　港島獨家　恐加票價

港島交通規劃變天！行政會議昨批出3個新巴士專營權，其中在港島營運的新巴、城巴將於明年7月起合併。運輸及物流局表示，兩巴現有路線實際車費不變，而兩巴母企匯達交通亦承諾，合併後兩年內不裁減前線巴士車長；未來10年會投放逾35億元以提升設備。不過，有議員擔心巴士公司長期虧蝕，合併後無改善將頻頻加價；巴士工會亦憂慮路線重組後或會裁員。

新批出的3個新巴士專營權，包括龍運巴士有限公司（龍運）、城巴有限公司（機場及北大嶼山巴士網絡專營權），為期10年，有效期至2033年5月1日；而現有城巴有限公司（香港島及過海巴士網絡專營權）的專營權，將由原屆滿期限2026年6月，改為與新巴專營權屆滿期限一樣，即在明年7月屆滿，並重新批出一個合併兩巴、為期10年的專營權。

兩巴合併後，運輸局期望可重整香港島巴士路線規劃，並會透過每年的巴士路線計劃實施路線重組。運輸局強調，雖然現時有部分巴士路線一樣但收費不一，但「我哋（政府）唔會夾硬逼啲乘客去搭貴車」。以路線重疊的城巴10號及新巴18號巴士為例，其收費相差2元，若取消其中一條路線影響甚巨，局方指運輸署會把關，並考慮對市民影響，「不會貿貿然將兩條路線合併取消咗佢。」

雖然運輸局重申現有巴士路線票價維持不變。不過城巴合併專營權的車費等級表仍有所變更，部分明顯「加價」。局方解釋指，會把新巴和城巴兩個現有車費等級表直接合併，其中香港島的路線以新巴車費表去訂，故有所增加；其他地區則會沿用城巴車費表。對於會否因此而多了加價空間，局方認為新巴城巴現時部分路線並非收取車費表的「頂點價」，合併後加價幅度與現時應並無分別。

而兩巴母企匯達交通雖向運輸署承諾，合併後兩年內不會裁減前線車長，由新巴轉至城巴的僱員，待遇條件亦不會較現有差，但局方承認此承諾並無法律效力，兩巴的後勤人員亦不包括在內。

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明表示，「（新巴城巴）兩間公司，兩種文化」，憂新巴員工轉城巴需重新適應，惟巴士公司單方面提出的過檔條件，至今未與工會或員工商討，相信會有員工不同意而離職。長遠而言，他承認重疊的巴士線經重組後，可省錢省人手，憂屆時大批車長或被裁走。

議員陳恒鑌則指，兩巴合併相信有助改善業務及營運。對於城巴指未來10年投放逾35億元改善業務，他表示「聽其言而觀其行」，現時巴士公司長期蝕錢呻窮，擔心合併後收入無改善下，或會頻頻嗌加價。

有政黨回應指，政府早年收回中華巴士專營權，目的是引入巴士服務競爭。惟現時批准兩巴合併，與當年初衷背道而馳。巴士公司合併後或因控制營運成本，進一步重組路線或減少服務，對市民未必有好處。另外，九巴對兩巴合併則表示歡迎，期望可改善道路擠塞問題。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：