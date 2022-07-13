城巴新巴7月合併　職方憂須重新簽約　議員籲重組路線與港鐵配合

港府批出3個新巴士專營權，其中在港島營運的新巴、城巴將於明年7月起合併。城巴企業傳訊經理曾安廸今早(13日)在電台節目表示，合併前若有城巴壞車，即使旁邊有新巴經過，亦不可以協助接載受影響乘客，需要從城巴車廠調動空車處理，變相令車隊的空載路程增加。合併後可則可透過城巴協助，有助減少掣肘並統一、靈活調配資源，應對突發事件整體營運安排更加暢順。

路線重組方面，曾安廸指主要集中在港島區，城巴新巴過去20多年面對鐵路競爭，若以現有的巴士網絡運作，未必符合需要。至於特快路線或舊路線是否需要整合，抑或將一些重疊但載客量不足的路線重組，公司會作全盤考慮。新巴職工會理事盧子維則指，關注合併後的制度問題，現時新巴車長的編更是固定，城巴車長則是輪更，合併後會跟從哪一種制度仍未清楚。若採用城巴的制度，新巴員工是否要重新簽合約仍需與公司討論。

同場的運輸署副署長李萃珍則指，港島區因歷史背景及鐵路發展，是否需要有兩個巴士專營權。新巴城巴認為合併對改善港島區的網絡、交通擠塞有幫助，署方認為有理據。問及路線重組或規劃，她指運輸署每年的恒常工作，包括路線發展計劃，年初已敲定方案作諮詢。如果巴士公司提出新的路線，可改善交通網絡及提升服務質素，署方會扮演把關的角色。議員陳學鋒認為，合併從資源運用上對巴士公司營運有幫助，期望合併能為市民提供更好的服務。港島區有鐵路、電車及小巴等，具良性互動及競爭，而巴士結合鐵路的模式將是未來方向。他建議路線重組時不應拘泥於一兩條路線處理，應以整體概念與港鐵及其他交通工具配合。