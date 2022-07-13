陳煒掀爭奪戰郭晉安出招手抽筋　《回歸》橫跨25年　引發觀眾共鳴

視帝郭晉安於回歸劇做菜館老闆晒廚藝，於家中苦練型爆拋鑊姿勢，沒料正式拍攝時被現場超重的大廚鑊考起，還頂硬上拋足一個通宵，結果搞到手抽筋，Cut機後更手震震！而實力派陳煒則挑戰多層次演繹，上位小生周嘉洛就同時踩3劇，雖然睡眠時間極少，但有幸獲「老竇」分享演戲心得已感滿足。

為慶祝香港回歸25周年，無綫特別製作《回歸光影頌》系列，當中15集的劇集《回歸》，找來了郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀、游嘉欣、陳嘉慧、何廣沛、陳曉華等演出，並將於7月11日起晚上8時30分在翡翠台首播，而單元劇《曙光》則是該劇的前傳。

《回》劇講述區耀祖（郭晉安飾）與鄧麗娟（陳煒飾）離婚後，於中港兩地經營粵式菜館，直至香港回歸25周年，陳煒決定回港開設分店，為爭奪菜館品牌不惜與前夫對簿公堂，一對兒子（周嘉洛、吳偉豪飾）長期分隔兩地有摩擦，但血濃於水及彼此加深了解後重建親情，攜手令父母冰釋前嫌，一家四口得以大團圓。由於故事橫跨25年，故加入了不少香港大事件，如金融風暴、沙士、主題樂園開幕及北京奧運等，讓觀眾更有共鳴。

安仔於劇中經營粵菜館，當然少不免要落場大晒廚藝，笑指難忘通宵拍攝煮餸戲份：「事前有喺屋企練拋鑊，點知真正用嚟煮嘅鑊，比屋企嗰隻鑊重一斤，最終我拋到手抽筋，拍完隻手喺度震。」他又指劇中每位演員發揮空間大，大讚「養女」陳嘉慧及「兒子」周嘉洛表現不俗。陳煒就自言今年剛好於社會工作25年，與劇中所描述一樣，感覺奇妙，提到其角色於面對前夫、兒子、事業時，背後均有包袱，故需要多層次演繹，陳煒也能駕馭，對此她說：「好開心有得發揮，除咗安仔，班後生演員有活力有衝勁，好多創作力，所以個個好叻好成功。」

故事由郭晉安及陳煒的招牌爭奪戰作為骨幹之餘，當中亦牽涉一個年輕人創業比賽，除了飾演兄弟的吳偉豪及周嘉洛，還有戴祖儀、游嘉欣、陳嘉慧等新進演員，監製林志華大讚眾人非常有活力，還自度潮語對白豐富角色，而嘉洛雖同時開拍3套劇，但也能應付：「細佬嘅角色好調皮，好適合佢，雖然佢實際年紀係大過吳偉豪，加上同另一套劇角色性格差唔多，但佢都好努力做到分別出嚟。」

祖儀與嘉洛有感情線，嘉慧飾演嘉洛養妹，但與嘉洛之間亦有微妙感情關係。回憶拍攝點滴時，嘉洛直言當時雖然睡眠時間少，但過程相當愉快，與演父親的郭晉安不乏對手戲，坦言有很大得着，對方不時分享演戲心得，令他獲益良多。而游嘉欣今次終可撇甩「御用男友」林正峰，與吳偉豪談情。

以特別身份亮相的汪明荃，飾演推動年輕人創業的重要人物，監製林志華透露當初選角時，已認定她是不二人選，更指當中一些對白，需要由她口中所說才有分量及說服力，而角色先後進行兩次造型，汪明荃也非常配合，最後還百忙中抽空3天拍攝，認真唔話得！