議員盼有通關時間表　促政府爭取一地一檢

多名議員出席「前廳交流會」後表示，與官員談及通關問題、無論外關內關，均希望有具體說明及措施。有議員指新班子準備新的健康碼，但深圳灣口岸有長期輪候時間，希望爭取一地一檢，外關亦希望有進展，又指政府積極，解決熔斷機制方面是實際行動回應通關訴求，期待路線圖、時間表稍後應有進展。

議員陳克勤指4個工作小組方面希望有工作後，可以定期想議會、市民匯報進展，官員表示認同，期望工作可以有KPI，房屋問題跨代貧窮問題都要相應做法，交代工作進度。與財政司司長一組交流的議員葛珮帆表示，反映經濟關注，最緊張內外通關，有人打算離,開香港，出行要方便。她指市民擔心人才不足、外流嚴重，希望政府有措施。她希望讓香港優勢吸引更多大型創科企業來港落戶，在港研發、發展，提出相關產業發展。她又稱，與律政司溝通時，已要求跟進免遣返聲請問題。

另一議員林健鋒與特首同組，他指香港機場電子化有問題，落機上車去酒店都要5小時，對行動不方便人士而言很困難。李家超指已經與有關方便及醫務衞生局局長盧寵茂談及，希望優化。他又質疑安老事務是否足夠，希望規劃安老設施，讓生活配套更好，促政府主動出擊。