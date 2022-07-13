斥公僕加薪年年拗似跌入漩渦　議員：薪酬調查機制要調整

政府日前決定提出高、中、低級公務員劃一加薪2.5%。立法會今日（13日）召開特別會議討論公務員加薪問題，公務員事務局局長楊何蓓茵冀本月22日財委會通過撥款。有議員直指薪酬調查機制忽略企業倒閉及裁員等因素，未能反映實際市場反應，要求政府考慮調整薪酬趨勢調指標；有議員則批評每年都要為加薪問題爭拗是「跌咗入個漩渦」，指加薪機制需要有調整。

議員林健鋒指公務員加薪2.5%對現時環境可以接受，但認為調查涵蓋現存穩健的公司，不能反應香港市場實際情況，調查難以計算私人企業倒閉、裁員和放無薪假的情況。公務員和私人市場不同，有私營企業會為留住人才而加人工，但這些行業人工高、流動率亦高，有很多高層因滿足不到KPI(關鍵績效指標)，而被撤換。相反，公務員是「鐵飯碗」，兩者不能直接比較。他要求調整薪酬趨勢調查各項指標，以增加說服力。楊何蓓茵回應指，政府有考慮社會失業率高企等問題，並放進6大因素之一香港經濟狀況中作考慮；議員何俊賢則批評，每年都要為加薪問題爭拗是「跌咗入個漩渦」，認為「呢種空轉不應存在」，加薪機制需要有調整，而且現時劃一加薪制度難以評定優秀或差的公務員。楊回覆指公務員加薪問題過去爭議不算太大。

楊何蓓茵又重申，是次加薪方案考慮了6大因素包括香港經濟狀況、政府財政狀況、生活費用變動等，形容是是最合適的安排。她又表示，加薪建議對政府的財政影響為每年68億港元，如獲財委會批准政府最快可於8月底向全體公務員出新糧和追補薪金，薪酬調整生效日期將追溯至本年度的4月1日。