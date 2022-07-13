轟新界東北堆填區嚴重擾民　議員促另覓地重置

政府指香港現時每日要處理1.1萬公噸垃圾和4000公噸建築廢物，在透過興建焚化設施，達到2035年「零廢堆填」前，將需要有限度擴建新界東北和新界西的堆填區。由於位置臨近深圳，有議員關注污染影響兩地市民。提出口頭質詢的議員陳月明認為當局應作出改善；另有議員關注何時全面立法規管棄膠及發泡膠的餐具及飯盒等。當局回應指正草擬文件，今年內或明年初提交立法會審議。

對於當局指深港雙方有就堆填區問題保持緊密聯係及溝通，陳月明指東北堆填區不但影響北部都會的發展，對打鼓嶺市民造成傷害，亦傷害深對香港的感情，希望當局聆聽民意作出改善。另一議員周小松同樣指東北堆填區受到滋擾近年更不斷惡化，希望當局作出實質改善，當局指有溝通，但溝通結果是不斷惡化，希望當局做好監管營辦商。議員朱國強批評當局指做好多措施，減少污染全部都是自欺欺人，他認為打鼓嶺是北部都會區發展重地，不再適合設置堆填區，建議另覓重置地方。

環境及生態局局長謝展寰回應稱，明白兩地市民的關注，會保持聯繫，並提升堆填區作業，包括減少作業面積及時間，噴灑除臭噴劑等。議員劉業強則指現時外賣急劇上升，全面立法規管棄膠及發泡膠的餐具及飯盒等。當局正草擬文件，今年內或明年初提交立法會審議。