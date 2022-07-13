不滿與社會組織協作回覆　林新強轟政府齋講聽取意見不「落地」

過去社會組織一直與政府協作，幫助政府落實政策。法律界議會林新強今日(13日)於立會上就政府與社會組織協作的問題向政府質詢。民政及青年事務局局長回應指會透過社會組織，包括青年發展委員會，與持份者緊密聯繫。但似乎林對當局長達8分鐘的回覆不滿意，認為她不斷重複政府會聽取意見，其實是依然固我，我行我素。另有議員斥社會組織與官員間溝通及參與困難，以及「倒瀉籮蟹」。

林直指政府過往都只是聽取意見，不停諮詢，再諮詢，以為做了很多事，但其實都不「落地」，基本上沒有與其他社會組織一起落實政策，不應聽完，講完就算數。林希望政府不會意見接受，態度照舊。他又追問麥，哪一個組織會負責研究及推行有關政府與社區組織的協作及改革，但麥並沒有回應。

議員狄志遠指接觸過很多社會團體均表示，與官員溝通或參與是很困難的，希望政府會在各個諮詢委員會劃定比例給社會組織參與。麥回應指委員會本身有以業外人士身份參與的人士，會考慮狄的意見，令委員會更有代表性。另一議員林莜魯轟政府在推動社會組織去幫助落實防疫抗疫政策方面，是「倒瀉籮蟹」，原因在於政府部門各自不太掌握每個社會組織的功能和資源，以及調配協調。當局表示會總結經驗，將來成立特首李家超政綱中提及的全港18區成立「地區服務及關愛隊伍」義工網絡，以支援政府地區工作。