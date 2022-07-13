逾10人低價網購傢俬墮騙案　損失數百至過萬元

網購騙案不時發生，除海鮮及主題公園/酒店套票，近日有逾十名市民在網上買賣平台以極低價錢購買梳化、餐桌等傢俬後「中伏」，轉帳後與賣家失聯，損失數百至過萬港元不等。警方指，即使賣家的帳戶屬「已驗證」，貨品相片亦看似非常專業，但亦有可能是詐騙專頁。

截至今日(13日)，過去一周最常成為騙徒行騙幌子的貨品依次為海鮮、主題公園/酒店套票、傢俬/家庭用品、電器、手錶、電子遊戲、手袋、數碼產品、電腦及智能電話。詐騙專頁仍有至少7個，包括Food So Good、Happiness Mom日本代購、Happy Booking、Japan-Korea House、Minimalist fashion、Mughen yeung及好再來。

警方提醒有4個方面可識破潛在的詐騙賣家，包括不要盡信「已驗證」的專頁，因騙徒可使用「太空卡」及免費電郵匿名地通過驗證；留意賣家帳戶開設時間，如帳戶只開設了數天或數星期便要加倍留神；留意賣家的評語及留言者帳戶開設資料，提防打手；留意貨品介紹、交收和保養等資料，有信譽賣家一般會對貨品有較詳盡的介紹、列明保養條款、交收方法及門市資料等。