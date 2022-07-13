回流港人被拒領消費券　怒轟港府刻意孤立　「我都有納稅㗎」

第二階段消費券將於下月7日發放，惟港府早前將「已永久離開或意圖永久離開香港」的市民排除在外。《東網》近日收到被指失去消費券資格的市民求助，均稱對收到相關短訊感到莫名其妙，有曾因移民而提早領取強積金的市民苦呻，自回流後已連續於香港工作近10年，不明白為何被指失去資格；另有7年前回流的市民稱並非在乎金額，但有感被政府刻意孤立，感到非常氣憤。政府發言人回應指，登記人14天內可向計劃秘書處提交書面申述，處方會考慮他們提出的理據及證明以作覆核。

收到政府發出短訊的市民張生表示，自己10年前雖然曾因移民一度提早強積金離港，但未幾便回流，並一直於香港工作近10年，期間公司及自己亦有供強積金，「我都有納稅㗎」，對被指不符合領取資格感到不公平。此外，有從馬來西亞回流返港定居的市民胡小姐亦氣憤指，「我唔係在乎5千蚊」，但認為事件反映政府如何看待回流港人的態度，質疑「係咪回流就唔當永久居民？」

政府發言人回覆傳媒查詢表示，登記人如曾以「永久性地離開香港」為由，提交了有效申請以提早提取強積金或職業退休計劃下的利益，政府會認為表面上他們不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」要求，故將不會獲發第二階段的消費券，如登記人認為自己不是已永久離開或有意圖永久離開香港，可按短訊所示於14天內以書面向計劃秘書處申述，秘書處會考慮他們提出的理據及證明，覆核是否符合計劃的資格準則。