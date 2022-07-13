政府拒代繳DSE考試費恒常化　指「全包」影響考評局財政獨立

政府自2019年起連續5年推出一次性措施，為參加香港中學文憑考試(DSE)的學校考生代繳考試費。立法會今日（13日）就代繳DSE考試費用問題作出討論，有議員要求政府恒常化為文憑試考生代繳考試費；教育局局長蔡若蓮回覆指考試費用應按「用者自付」原則處理，若政府「全包」考試費，恐影響考評局財政獨立。

議員郭玲麗要求政府應恒常化為文憑試考生代繳考試費，和統一安排為有經濟困難學生代繳考試費，因現時政府的資助「零散地」分布在各部門，且有各部門有不同準則，會為學生帶來不便。蔡若蓮回應指考試費用應按「用者自付」原則處理，代繳考試費長遠牽涉政府承擔和考評局法定獨立地位的問題。考評局是獨立法定機構自負營虧，若然「全包考試費」將變成政府資助機構，影響財政獨立的性質，「對考評局長遠發展無益處」。蔡若蓮又稱，現時為經濟困難學生的資助制度「行之以久」，學校非常熟悉。

議員葉劉淑儀認同政府做法，認為不應「一刀切」恒常化代繳考試費，應將資源放在最有需要的人身上。她要求政府大力壓縮考評局的營運開支，認為不能坐視獨立法定機構出現虧損，指若不壓縮開支，考評局會隨着學生人數下跌，財政缺口會變得愈大，建議簡化考試。她指「部分實用科目只有二、三十人考」，應取消小人考的科目。蔡若蓮回覆指政府會定期檢示考試成本和考生人數，考評局亦有採取相關措施去控制營運開支，包括限制員工數目和減少招聘臨時傭員。