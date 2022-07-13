酷熱天氣工人中暑風險增　勞工處將按暑熱指數制定更具體指引

夏日炎炎，預防僱員在工作時中暑尤其重要。勞工及福利局局長孫玉菡今(13日在立法會會議上表示，過去3年，即2019至2021年，在勞工處登記的中暑工傷及致命個案的數目分別為20宗、12宗及22宗，當中並無死亡個案。

另外，鑑於政府跨部門工作小組於2020年就政府服務承辦商的非技術僱員的待遇和勞工保障的改善措施進行檢討，並在檢討報告中建議，要求承辦商為在夏季進行户外工作的非技術僱員提供以快乾物料製成的制服，提供合適的工作編排和供應清涼飲用水的預防中暑措施，作為良好作業指引，目前共有12369非技術僱員受惠於該等建議，2024年全面落實，屆時有38000人受惠。他又指不宜單純因為溫度而對戶外工作的工作時數及休息時間作出規定，勞工處正積極研究，根據天文台的香港暑熱指數，制定更詳細及更具體的指引。

議員林振昇則擔憂未來3個月將有更多酷熱警告，詢問政府會如何做好風險評估的建議指引；對於當局指不宜單純根據氣溫資料調整工作時間，但議員周小松認為溫度最為客觀、準確及易理解，直接有效地避免中暑引發的疾病，並建議提供小休時間，減少中暑機率。孫表示，風險評估的建議指引推出多時，處方亦積極宣傳推廣，包括傳統媒體及新媒體，同時加強巡查及執法，嚴重會出警告信或檢控。