富山邨流浪狗遭的士撞斃　司機與街坊罵戰　肇事的哥：已立即停車

近日，元朗有家貓慘捱私家車撞斃引發全城緝兇，一波未波一波又起，一輛載客的士昨晚(12日)約10時在牛池灣豐盛街富山邨富暉樓對開馬路上斜時，意外撞倒一隻黑色的流浪狗。街坊見狀立即報警，執法人員到場調查後，證實該流浪狗當場吐血傷重不治，地上留下大灘血漬。其後，警方人員抄下姓林(55歲)男子的士司機的資料後，獲准放行離開。

事發後，現場街坊立即拍片並質問指罵該名的士司機，隨即引發罵戰，街坊怒罵司機：「仲咁X理直氣壯，咁串！咩名呀？」，司機則大聲反問：「X你老X咁點呀！隻狗衝出嚟，咁我點呀！」，雙方粗口橫飛，互相「問候」。女街坊其後將影片上傳至網上平台引起話題，不少網民批評司機態度囂張：「除咗識鬧人老Ｘ之外， 仲識得啲乜嘢？何謂尊重生命，佢連尊重人都唔識」。其後，的士司機希望市民能分辨是非而上傳車CAM片段。片段顯示，流浪狗本在行人路上躺着，但當的士駛近時便衝出馬路並被的士轆過，司機隨即停車。他表示「(流浪狗)一出嚟就右轉，(流浪狗)頭對(的士車)頭撞。」他亦指出因為早前元朗私家車司機撞斃小貓不顧而去而被捕一事，得知撞倒貓狗後需要立即停車報警，因此在撞倒流浪狗後立即停車。

據悉，被撞斃的流浪狗名叫「阿B」，一位名叫「梅姐」的街坊多年來每日都會到現場餵飼。狗狗被撞後，街坊亦隨即通知她趕至現場，但她到場後發現「阿B」已經離世，感到悲慟不已，一度情緒激動。她事後在路邊痛苦並撫摸「阿B」並與牠道別，場面令人心酸。