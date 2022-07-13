疫下應試勢影響成績　3成DSE考生冀海外升學　機構籲作多手準備

香港青年協會「DSE27771112計劃」今日(13日)公布「DSE疫情下的升學規劃調查」結果，共訪問了581名應屆文憑試考生，發現逾6成考生均以大學學位為升學目標，同時調查亦發現受訪考生對放榜臨近感壓力，害怕成績未如理想，尤其逾6成受訪者認為第5波新冠疫情對「準備文憑試」有頗大影響。至於如未能於聯招獲派心儀科目，調查更顯示有逾5成考生將考慮報讀自資副學位課程，選擇海外升學亦逾3成。計劃負責人許強懋建議，考生應盡早搜集及整合升學資訊，以作不同規劃及應變方案。

調查更發現，放榜在即有45.8%受訪考生的放榜壓力達7至10分(1分為壓力最低，10分最高)，當中49.2%的受訪考生感到緊張，46%感到擔心，以及有30.1%表示不安。至於有61.1%受訪考生就認為，預備應考期間的上課模式不斷轉變，如停課或網課，最影響溫習成效。另外該計劃於去年9月至今年7月初就共接獲逾7,000宗求助個案，大部分表示過去兩年半受因疫情影響，學習模式不停轉變致學習環境不穩，感到無所適從，故考生對自己文憑試成績不太有信心。

許強懋表示，應屆考生於整個高中生涯均受疫情影響，縱使已習慣學校上課模式不斷改變，應試前夕，即2、3月期間適逢第5波疫情轉趨嚴峻，大量市民確診、不同的檢疫或隔離措施、學校提早放暑假、延遲公布文憑試應考安排等，均為考生帶來更大的心理負擔，建議考生按不同成績表現，作出不同規劃及應變方案，亦應清楚訂定方案的考慮因素，如能力、興趣和未來職業等，為放榜作多手準備。