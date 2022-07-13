香港槍會涉無清理垃圾　持牌人被控違反槍牌條件今受審

《東方日報》曾3度頭版報道，香港槍會後山遍布射擊垃圾釀成環境災難，情況一直未見改善。水務署去年曾根據《水務設施條例》向香港槍會採取檢控行動，惟搜證出問題而未能成功檢控。事件近月再有新進展，警方以涉嫌違反《火器及彈藥條例》票控香港槍會之持牌人、兼第13屆全運會射擊選手周啟承，案件今天（13日）在西九龍裁判法院開審，控方指在槍會草地檢獲6個來自霰彈槍子彈的白色膠塞，辯方則稱該些白色膠塞不屬於條例中已使用彈藥或彈藥的一部分。暫委裁判官劉漢泓聽取控方案情後裁定表證成立，案件押後至明天續審，預料被告將作供自辯。

57歲被告周啟承，任職弘立書院營運總監，他亦是2017年全國運動會香港代表隊射擊選手，曾參與男子飛碟雙向項目。傳票控罪指，被告於2021年4月29日在新界荃灣荃錦公路10咪半香港槍會內，違反香港法例238章《火器及彈藥條例》第23(1)條，即沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照第18條，即持牌人沒有在射擊場關閉前，清潔射擊活動使用的彈藥或其部分，即6粒來自霰彈槍子彈的白色膠塞。

警員麥政光作供指，案發當日他與隊員一同到香港槍會進行年度巡查。他在雙向飛碟靶場內、離低台飛碟發射機約1.5米位置發現5粒白色膠塞，並在高台飛碟發射機5米附近位置發現另1粒白色膠塞。他將6粒膠塞檢走，放進同一證物袋。辯方律師指，香港槍會職員當日曾2次向警員表示，槍會自2020年7月17日開始關閉，直至案發當日都沒有進行射擊活動，而且有安排承辦商做清潔。麥同意有聽過以上資訊。至於警隊軍械法證科軍械師黃金鋒以專家身份作供，他指出涉案6粒膠塞正名叫「填彈塞」，用於12口徑霰彈槍，該6粒填彈塞有開花痕迹，可見來自發射過的彈藥，而填彈塞通常會跌落在槍咀5至10米外。控方另外呈上3份文件，顯示警方曾在2019年10月10日至2020年9月7日期間，3次發信指稱被告及香港槍會破壞發牌條件。

案件編號：WKS 13697/2021