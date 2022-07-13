申訴專員公署上年度接獲近5000宗投訴　房署佔618宗最多

申訴專員公署今日(13日)發表2021／22年度申訴專員年報，報告指公署年度內接獲共4,934宗投訴及8,851宗查詢。撇除140宗同類主題投訴後，接獲的一般投訴共4,794宗，較上一年度略有增加。當中有206宗是與新冠疫情有關；房屋署及食物環境衞生署則成為最多人投訴的機構，前者收到618宗投訴，後者有532宗。在完成調查後，公署合共提出139項建議。截至上月30日，所涉部門已接納並同意落實當中132項建議。

公署於年度內完成處理共5,032宗投訴個案，當中2,739宗已跟進並終結，其餘2,293宗經評審後已經終結，包括投訴缺乏充分理據（1,171宗或51.1%），或受公署職權範圍或受《申訴專員條例》所限（1,122宗或48.9%）。206宗與新冠疫情有關的投訴，主要涉及補貼的審批、檢疫安排和文件，以及公共服務暫停等。

以全面調查方式終結92宗有關行政失當的投訴個案，當中49宗的結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」。以查訊方式終結的個案有2,432宗，公署在其中399宗發現所涉部門／機構有缺失或不足之處。在完成調查後，公署合共提出139項建議。截至上月30日，所涉部門已接納並同意落實當中132項建議。