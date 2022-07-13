撒尿小童及2電車被拒落慶祝廣告　丘應樺稱遺憾失望

早前2架在比利時首都布魯塞爾街頭的路面電車，其車身因印有關於香港特區成立25周年的廣告，結果惹來網民投訴，最終交通公司以廣告「含有政治訊息」為由將其移除。有議員今日（13日）就此提出口頭質詢，稱有否同類事件發生。當局回應稱有其他活動遭受滋擾，但僅屬個別事件，包括對著名地標「撒尿小童噴泉雕像」被拒穿上港式服裝感到遺憾及失望。

議員黃英豪關注政府如何跟進廣告被移除等事件，並提出政府有否評估未來在宣傳和推廣香港的工作上會遇到的困難。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處在歐洲舉辦了13項活動，其中原定在7月1日為比利時首都布魯塞爾著名地標「撒尿小童噴泉雕像」穿上港式服裝，但有關機構最終決定否決有關安排，丘對此指感到深表遺憾及失望，亦對加拿大溫哥華及列治文市中心舉辦的晚宴及藝術展，遭受少數示威者的滋擾表示遺憾，但認為屬個別事件。

議員葉劉淑儀指政府新聞處聘用顧問公司，得出歐美與東南亞市場對香港持不同看法，宣傳亦應有不同重點，問當局會否調整關注點，包括度身訂造一些主題活動。丘指下周將與各個經貿辦分區代表了解不同區域的專注點，以落實下半年的活動安排，並透過顧問公司了解不同地方的特點，包括集中於東亞地區、伊斯蘭國及非洲等新興市場等需求。