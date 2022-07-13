內地大學生嘉頓山傷4晨運客　認企圖謀殺罪今判入獄16年

3年前深水埗嘉頓山發生兇徒隨機持生果刀刺人事件，一名內地男大學生聲稱無勇氣自殺，因而萌生透過殺人而獲判死刑，自己便得以解脫的想法，結果當日他刺傷4名女晨運客，令她們頸背受重傷。這名內地青年今年5月在高院原訟庭承認4項企圖謀殺罪，今日(13日)被判處16年即時監禁。法官直斥被告行兇是懦夫的行為，無端襲擊無辜人士並殘酷對待她們，法庭須要判予具阻嚇的刑罰。

現年26歲的被告劉越騰在內地長大，事發時居於嘉頓山旁邊的美荷樓青年旅舍。他被控在2019年10月11日，在深水埗近石硤尾配水庫（嘉頓山）山邊企圖謀殺吳伯弟、劉文聯、張軒娣及林琼琼（50至57歲）。法官判刑時，引述案情指當日4名事主在事發地點晨運，林突然遭到被告用生果刀刺中她的背及頸，令她血流如注。其餘3名事主慌忙逃跑，被告從後追上向她們施襲。事後被告在警誡下稱，他欲尋死，以為在香港殺人便會被引渡回內地接受死刑。

法官續援引報告，指被告的童年經歷不幸，讀小學時因為其肛門有健康問題而遭同伴欺凌，及至中學時開始萌生自殺念頭，但被告仍能克服障礙，考上河南工業大學的工程學系。案發前2個月，被告向父親透露，他打算在告別人生前好好享受，於是他來到香港旅遊。期間被告結識一名女伴，但不久2人的分開令他感到憤怒，他想割腕自殺卻沒有勇氣，因而產生犯本案的念頭。被告還押小欖期間，被診斷患有強迫型人格障礙及適應不良性調適策略，及後亦有所改善，故報告不建議判處醫院令。最終法官考慮案件嚴重性，判被告入獄16年。

案件編號：HCCC 173/2021