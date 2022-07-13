8男女被控2019年參與政總外暴動　其中4人認罪候判

2019年9月29日有大量示威者聚集於金鐘政府總部外，期間有人堵路、縱火及向政總投擲汽油彈等，警方須出動水炮車驅散。8名於當日被拘捕的男女，事後同被控一項暴動罪。當中4人今天（13日）在區域法院認罪，被下令還押至8月30日提訊，3人否認控罪受審，餘下1人則會在明天（14日）才就控罪答辯。

8名被告依次是謝曉峰（20歲）、15歲男生、14歲男生、曾害嘉（24歲）、黃昱翔（20歲）、劉燕嫦（19歲）、游茜茹（22歲）及范瑜（30歲）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。15歲男生、劉燕嫦、游茜茹及范瑜今天認罪，而黃昱翔因需隔離檢疫故明天才答辯，其餘3人則不認罪。而劉燕嫦及游茜茹原本還面對1項襲警罪，則獲准存檔法庭不予起訴；另外范瑜在另一宗案件中，亦被控於本案同日參與另一宗暴動，但該案亦獲存檔法庭不再起訴。

4名認罪被告承認的案情指，案發當日下午有大量人士集結在銅鑼崇光百貨公司外，往政總方向遊行，該次遊行未經警方批准，港島區交通嚴重受到阻礙。後有數百名身穿黑衣的示威者集結在政總外的夏慤道一帶堵路，又在附近設置傘陣與警方對峙，不時向警方等投擲硬物及汽油彈。控方指暴動便在其後發生，有示威者向政總投擲汽油彈、又以巨型橡筋做投射器投擲硬物，及以雷射光照射警方等。警方雖多次警告，並以水炮車發射液體及發射催淚彈等，圖驅散示威者但不果。其後警方在進行驅散行動時，分別將4名被告拘捕。現場片段拍到各被告分別在夏慤道行人天橋及行人路等，部分人曾朝政總投擲物品，有被告被截停時不斷反抗掙扎，又腳踢警員等。

案件編號：DCCC 237/2021