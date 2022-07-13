仁濟醫院董事局交代就職禮　稱未來提供更全面醫療服務

本港疫情肆虐逾2年，各行各業均受到影響。仁濟醫院第54屆董事局主席黃楚淇，今日(13日)於第54/55屆董事局交代就職典禮上表示，仁濟在第5波疫情嚴峻期間，緊急撥款1,000萬港元設立「仁濟抗疫基金」，執行一連串抗疫工作，包括和確診者派送抗疫包；應社會福利署邀請，在荃灣西約體育館營運社區長者隔離設施(暫託中心)。葉恭正亦任職仁濟醫院新一屆董事局主席。主禮的醫務衞生局局長盧寵茂表示，感激仁濟「仁者存心，濟世利眾」的精神，提到現時疫情依然嚴重，強調當局會「循證抗疫」，遏止重症及死亡數字；另會推動醫療系統，要做到變格求新。

黃續指，仁濟54屆全年總籌款金額超過港幣1.25億港元，形容成績令人鼓舞，而仁濟設立的「仁濟抗疫基金」，包括聘請失業或就業不足的旅遊業從業員組成「支援抗疫團隊」，並為處於青衣及新田方艙醫院的隔離人士提供情緒支援服務。另外，亦為確診院友及職員提供免費遙距中醫診療；並於屬下3間教研中心，為公立醫院出院的新冠康復者提供免費中醫內科門診等。她續指，仁濟去年發展多個重點項目。醫療服務方面，開設心臟介入治療中心暨心臟加護病房中心；擴展洗腎中心面積，增設3套洗腎儀器，每年額外提供1,872節服務名額。

新任主席葉恭正則表示，仁濟積極籌備多項大型及長遠的發展項目。醫療服務方面，將設立日間病房，專為兒科病人提供日間臨床診療服務；配合政府推出「中醫門診特別診療服務」，同時派出中醫師，協助醫管局接聽中醫諮詢熱線；參與「安老院舍中醫視像診療服務」計劃；配合政府推動地區康健中心發展，成功投得荃灣地區康健中心為期3年的營運合約，期望透過提供全方位基層醫療服務及持續健康教育，提升市民對慢性疾病的認識。