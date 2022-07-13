提高會計師公會參選理事門檻　財庫局：更具代表性

立法會今日(13日)三讀通過《2022年專業會計師(修訂)條例草案》。條例草案建議公會理事參選人須取得的公會會員提名數目由兩名（1名提議及1名附議）增至10名（1名提議及9名附議），才可正式成為候選人，並訂立新規定，要求候選人須同時取得會計及財務匯報局諮詢委員會兩名成員附議提名，才可參加公會理事會選舉。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，現時理事會選舉候選人須取得兩名會計師提名的規定，自1973年訂立以來一直沒改變，儘管公會會員人數現已加數倍至現時超過4萬名會計師。 把候選人須取得的會計師提名數目由兩名增至10名，可令候選人更具代表性。至於公會內非政府委任或官員出任的14名理事，須每年改選當中7個席位的做法，政府建議把選舉周期統一為每兩年一次，以節省資源。又建議安排曾擔任副會長最少一個完整副會長任期的當選理事（合資格前副會長）可作為新一屆公會理事會的當選理事繼續服務。

另外，香港會計師公會的主要規管職權轉移至財務匯報局（現為會計及財務匯報局），條例草案獲得通過，會在今年11月1日生效，之後現屆公會會長副會長及當選理事的任期，將會延至2023年年底完結，公會今年底不用舉辦選舉，優化的選舉制度將於2023年度實施。